السير متوقف بشكل كامل من جسر ضبيه وصولا الى ذوق مكايل بسبب حادث سير كبير بين 4 سيارات ويعمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتالادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابيفيديو ..ماذا حدث […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » حادث سير كبير بين 4 سيارات والسير متوقف بين ضبيه وذوق مكايل
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