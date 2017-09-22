 ‏  حادث سير كبير بين 4 سيارات والسير متوقف بين ضبيه وذوق مكايل 

‏السير متوقف بشكل كامل من جسر ⁧‫ضبيه‬⁩ وصولا الى ⁧‫ذوق مكايل‬⁩ بسبب حادث سير كبير بين 4 سيارات ويعمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتالادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابيفيديو ..ماذا حدث […] أقراء المزيد من المصدر