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3 عاجل: جرحى اثر اطلاق نار بين جمهوري الأنصار والنهضة في عين الحلوة

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

اصيب 3 اشخاص بينهم امرأة، اثر إشكال وقع في “ملعب جهاد الوزير” داخل مخيم عين الحلوة بين، جمهوري فريق “الانصار” وفريق “النهضة”، تخلله اطلاق نار، بعد ان انتهت النتيجة لصالح النهضة 0 – 1. وتم على الفور نقل الجرحى الى المستشفى للمعالجة، فيما يجري العمل لتطويق ذيول الحادث. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على […] أقراء المزيد من المصدر

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