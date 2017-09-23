«الأزمة الكورية» .. الحرب على الأبواب

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما جديدا أمس على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وحذره من “اختبار لم يشهد مثله من قبل». من جهته، تحدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الخاضع لضغوط شديدة من الأمم المتحدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لوح بتدمير كوريا الشمالية بالكامل، وتوعده كيم بأن “يدفع غاليا ثمن» تهديده كوريا […] أقراء المزيد من المصدر