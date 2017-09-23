البنتاغون يعلن تحليق قاذفات أمريكية قرب سواحل كوريا الشمالية

أعلن “البنتاغون” أن قاذفات أمريكية حلقت، مساء اليوم السبت، قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بهدف توجيه “رسالة واضحة” إلى بيونغ يانغ التي تثير استفزازاتها غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكتبت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان، “انه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أمريكية قبالة السواحل الكورية […] أقراء المزيد من المصدر