تعاون علمي ضخم لكشف سر نشأة الكون

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا على تنفيذ تجارب علمية مشتركة لدراسة نشوء الكون والجسيمات دون الذرية. ووفقًا لما نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن هذه أول شراكة رسمية يقيمها البلدان في مجال البحث العلمي. وبموجب الاتفاقية التي أطلق عليها “اتفاقية العلوم والتكنولوجيا البريطانية ـ الأمريكية” وتم توقيعها في واشنطن، فإنه سيتم إجراء تجارب علمية بكلفة […] أقراء المزيد من المصدر