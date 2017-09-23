آخر الأخبار
Home » لبنان » حرب: أثبتَ المجلس الدستوري مناعتَه واتّخَذ الموقفَ القانوني الملائم

حرب: أثبتَ المجلس الدستوري مناعتَه واتّخَذ الموقفَ القانوني الملائم

Posted by on September 23, 2017 0 Comment

قال النائب بطرس حرب لـ”الجمهورية»: “على رغم كلّ الضغوط التي تتعرّض لها المؤسسات الرقابية، أثبتَ المجلس الدستوري مناعتَه واتّخَذ الموقفَ القانوني الملائم، وطبعاً هذا يضع السلطتين التنفيذية والتشريعية امام مسؤولياتهما في ضبط الإنفاق ومنعِ الهدر والصفقات والسمسرات توفيراً للمال العام الذي يغطّي نفقات السلسلة من دون تكبيد المواطنين وخصوصاً الطبقة ذات الدخل المحدود مصاريفَ هذه […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com