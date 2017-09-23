عاجل.. استهداف السعودية بصاروخ  وسماع صوت انفجار عنيف 

عاجل.. استهداف المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي منذ قليل وسماع صوت انفجار عنيف وتحرك فوري لقوات الدفاع الجوي السعودي. ومنذ قليل تم استهداف المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي من نوع سكود، وتم التصدي له بنجاح وقامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضه وإسقاطه قريباً من محافظة خميس مشيط، وفور إسقاط الصاروخ الباليستي، حلقت الطائرات السعودية فوق […] أقراء المزيد من المصدر