وُجد الطفل فضل سامر محسن في منزل سمير شعيتو قرب المسبح وهو بخير وعافية أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: العثور على الطفل فضل سامر محسن قرب المسبح
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