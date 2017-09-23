عاجل: توقيف فلسطيني بجرم إطلاق النار والتعاون مع مجموعة بلال بدر

أمن الدولة أوقف في محيط سراي صيدا الفلسطيني (أحمد.ح) بجرم إطلاق النار والتعاون مع مجموعة بلال بدر خلال معارك عين الحلوة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس […] أقراء المزيد من المصدر