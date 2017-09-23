عاجل: توقيف 7 سوريين لدخولهم خلسة الى لبنان  

اوقفت المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية 7 سوريين دخلوا البلاد خلسة وبطريقة غير شرعية الى قضاءي مرجعيون وحاصبيا، ثم سلمتهم الى القضاء المختض. وهي المرة الحادية عشر التي تتمكن فيها المديرية المذكورة من توقيف سوريين يدخلون الى محافظة النبطية بطريقة غير قانونية”. أخبار قد تهمكيبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. هل […] أقراء المزيد من المصدر