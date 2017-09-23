عاجل: زلزال يهز كوريا الشمالية 

عاجل: وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية تقول إن زلزال كوريا الشمالية يبدو أنه هزة طبيعية أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في […] أقراء المزيد من المصدر