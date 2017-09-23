عون يُثبّت تغطية سلاح «حزب الله» عشية زيارته باريس و«كمين» التطبيع مع النظام السوري يستخدم… «فزاعة» التوطين

فجأة تَشابكت الملفات السياسية الشائكة مع العناوين المالية – الاجتماعية الداهمة ليجد لبنان نفسه على مشارف مأزق ينذر بأن “يُطْبِق» على واقعه الذي بات محكوماً بأكثر من “دائرة خطَر» تُرتِّب كلٌّ منها تداعياتٍ يمكن أن تتطاير شظايها في اتجاهات عدة داخلية وخارجية. ولم يكن ينقص بيروت في غمرة “البُعد الاستراتيجي» لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال […] أقراء المزيد من المصدر