كوريا الشمالية: وصول صواريخنا إلى أمريكا “أمر حتمي”

قالت كوريا الشمالية إن إطلاق صواريخها على البر الأمريكي الرئيسي “أمر حتمي”. وأضاف ري يونج وزير الخارجية الكوري الشمالي، “الآن أخيرا لا نبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوة الدولة النووية”. وتابع بحسب “رويترز”: “انتظار أي فرصة كي تتزحزح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولو شبر واحد أو تغير موقفها بسبب فرض القوى المعادية […] أقراء المزيد من المصدر