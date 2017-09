Posted by admin on September 23, 2017

توقع علماء أمريكيون في دراسة جديدة انهيار المناخ بحلول عام 2100، بعد أن توصلوا في دراستهم إلى تأثير زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية على ظروف المعيشة، وخرجوا بثلاثة سيناريوهات، وقالوا في دراستهم التي نُشرت في المجلة العلمية “Proceedings of the National Academy of Sciences» إن السيناريو الأول الخطير يتمثل في وقوع أعاصير قوية وفيضانات وجفاف […] أقراء المزيد من المصدر

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.