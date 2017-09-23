آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » 6 أسرار فادحة عن زعيم كوريا الشمالية تكشفها فتاة من مكان سري: استعباد جنسي للمراهقات

6 أسرار فادحة عن زعيم كوريا الشمالية تكشفها فتاة من مكان سري: استعباد جنسي للمراهقات

Posted by on September 23, 2017 0 Comment

كشفت منشقة من كوريا الشمالية بعض المظاهر الوحشية في النظام الاستبدادي الذي يقوده زعيم البلاد كيم جونج أون وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور» البريطانية في تقرير مطول. واختارت الفتاة البالغة من العمر 26 عاما اسما مستعارا هو “هيي يون ليم» ورفضت الكشف عن وجهها خشية على حياتها وقد فرت إلى كوريا الجنوبية بعد أن عايشت […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com