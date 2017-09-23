6 أسرار فادحة عن زعيم كوريا الشمالية تكشفها فتاة من مكان سري: استعباد جنسي للمراهقات

كشفت منشقة من كوريا الشمالية بعض المظاهر الوحشية في النظام الاستبدادي الذي يقوده زعيم البلاد كيم جونج أون وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور» البريطانية في تقرير مطول. واختارت الفتاة البالغة من العمر 26 عاما اسما مستعارا هو “هيي يون ليم» ورفضت الكشف عن وجهها خشية على حياتها وقد فرت إلى كوريا الجنوبية بعد أن عايشت […] أقراء المزيد من المصدر