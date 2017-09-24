الجنسية لـ50 ألف سوري من تركيا

بيت لحم- معا- قال سنان كونار مدير عام دائرة النفوس والجنسية بوزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إن 13 ألف سوري بالغ، تم منحهم الجنسية التركية حتى الآن. وأشار كونار إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد طلبات الأجانب للحصول على الجنسية التركية، لافتا إلى أن هذه الزيادة تبين أهمية ومكانة الجنسية التركية في العالم. وأكد مدير […] أقراء المزيد من المصدر