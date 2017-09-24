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عاجل: انفجار يهز بلاكبول البريطانية 

Posted by on September 24, 2017 0 Comment

قالت صحيفة التليجراف البريطانية ان العشرات اصيبوا فى انفجار للغاز، يشتبه أن يكون عملاً إرهابيًا فى أحد منازل الضيافة للطلبة بمدينة بلاكبول البريطانية. ، هذا وقد اسفر الانفجار عن سقوط عشرات الضحايا. وقال المتحدث الرسمى لمركز لانكشر للإنقاذ: “تلقينا اتصالات هاتفية من عدد السكان بشارع تشارلز، عقب سماعهم صوت انفجار مدوى بمنزل ضيافة بالمنطقة، ومنعت […] أقراء المزيد من المصدر

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