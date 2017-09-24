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عاجل: روسيا تقدم طلبا للمحكمة بسحب ممتلكاتها من أمريكا

Posted by on September 24, 2017 0 Comment

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف أن بلاده لن تؤخر التقدم بطلب إلى المحكمة بسحب ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا. أخبار قد تهمكالجامعة اللبنانية الفرنسية افتتحت الحلقة الاولى من سلسلة كبار من لبنانعاجل من ليبيا: 8 قتلى على الأقل بتفجير سيارتين مفخختين على المدخل الغربي لمدينة سرت‏طقس اليوم حسب قوى الامن الداخلي‏ ⁧‫عاجل.. الخارجية الأمريكية: نشعر […] أقراء المزيد من المصدر

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