عاجل: روسيا تقدم طلبا للمحكمة بسحب ممتلكاتها من أمريكا

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف أن بلاده لن تؤخر التقدم بطلب إلى المحكمة بسحب ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا. أخبار قد تهمكالجامعة اللبنانية الفرنسية افتتحت الحلقة الاولى من سلسلة كبار من لبنانعاجل من ليبيا: 8 قتلى على الأقل بتفجير سيارتين مفخختين على المدخل الغربي لمدينة سرت‏طقس اليوم حسب قوى الامن الداخلي‏ ⁧‫عاجل.. الخارجية الأمريكية: نشعر […] أقراء المزيد من المصدر