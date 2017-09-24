عاجل: زلزال جديد بقوة 5.9 يضرب سواحل المكسيك    

قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي، إن زلزالاً قوته 5.9 درجة وقع قبالة ساحل غرب المكسيك اليوم الأحد. كان زلزال قوته 7.1 درجة هز العاصمة المكسيكية يوم الثلاثاء فسوى عشرات المباني بالأرض وأودى بحياة 307 أشخاص على الأقل. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر