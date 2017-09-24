عاجل: كوريا الشمالية “تُسقط” قاذفة أمريكية بصاروخ

كشفت كوريا الشمالية اليوم الأحد، النقاب عن صور دعائية لقاذفة وحاملة طائرات ضخمة أمريكيتين تتعرضان لهجوم، وذلك بعد ساعات من تحليق نفس النوع من الطائرات في المجال الجوي الدولي، قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء. وكشف موقع “تودي” الدعائي الكوري الشمالي المملوك للدولة، النقاب عن “صورة زائفة” يقوم […] أقراء المزيد من المصدر