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عاجل: مدفعية الحرس الثوري الايراني تقصف كردستان

Posted by on September 24, 2017 0 Comment

عاجل: مدفعية الحرس الثوري الايراني تقصف المناطق المحاذية للحدود الايرانية داخل كردستان أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو […] أقراء المزيد من المصدر

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