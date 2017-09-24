عاجل: وكالة تكشف تفاصيل قصف قاعدة الملك خالد السعودية بصاروخ باليستي

تصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الجيش السعودي ومسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين” وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي السعودية. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ”سبوتنيك” أن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين استهدفت بصاروخ باليستي قاهر “أم —2” المطور محليا قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، عقب إحباط […] أقراء المزيد من المصدر