كيروز دشن بئرا ارتوازية في حصرون: للأسف بات علينا أن نكون حيث الدولة لا تكون حتى في زمن السلم

دشن النائب إيلي كيروز البئر الإرتوازية الذي حفرته بلدية حصرون بتمويل من جمعية “حصرون الخيرية في سيدني اوستراليا”، في حضور مرشح القوات اللبنانية في قضاء بشري النقيب جوزيف إسحق، رئيس المجلس البلدي المهندس جيرار السمعاني وأعضاء المجلس والمخاتير الحاليين والسابقين وعدد من الأهالي. إستهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم ألقى السمعاني كلمة وجه في بدايتها التحية […] أقراء المزيد من المصدر