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إيران: فرض الإقامة الجبرية على رئيس إيراني سابق

Posted by on October 8, 2017 0 Comment

كشفت وسائل إعلام تابعة لتيار الإصلاحيين في إيران، عن ضغوطات واسعة يواجهها زعيم الإصلاحيين والرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. وقال موقع “سحام نيوز” الإصلاحي، إن السلطات الأمنية “فرضت قيوداً أمنية ومشددة على الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي، ومحامو زعيم الإصلاحيين أكدوا ذلك”. وأضاف الموقع الإيراني أنه تم منع روحاني “من أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو […] أقراء المزيد من المصدر

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