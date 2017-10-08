«إيكيا» تُحيي الأمل في قلوب اللاجئات السوريات

لأن المرأة عماد المنزل، وشمعته المضيئة التي بانطفائها ينطفئ المنزل وتبهت ألوانه، لأنها المثل الأعلى والقدوة لأطفالها والسند لزوجها، ومن دونها يصبح المنزل أعرج بلا عكاز، أسميناها نصف المجتمع، فماذا لو كان نصف المجتمع لاجئا مغتربا جريحا بسبب ويلات الحروب والدمار في بلده؟ كيف نضمد جراحه؟ وكيف نعينه على الوقوف والمضي قدما؟ هذا هو واقع […] أقراء المزيد من المصدر