اردوغان‬⁩: محاولات لتأسيس دولة على الحدود الشمالية لسوريا

#عاجل| #أردوغان: نعلم بوجود محاولات جادة لتأسيس دولة على طول الحدود الشمالية لسوريا، إذا التزمنا الصمت حيال ذلك، فإنّ تلك المحاولات ستتحقق أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحبيش: علاقتي مع “التيار الوطني الحر” أفضل منها مع “القوات”احمد […] أقراء المزيد من المصدر
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