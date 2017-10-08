اردوغان‬⁩: محاولات لتأسيس دولة على الحدود الشمالية لسوريا

‏⁧‫#عاجل‬⁩| ⁧‫#أردوغان‬⁩: نعلم بوجود محاولات جادة لتأسيس دولة على طول الحدود الشمالية لسوريا، إذا التزمنا الصمت حيال ذلك، فإنّ تلك المحاولات ستتحقق أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحبيش: علاقتي مع “التيار الوطني الحر” أفضل منها مع “القوات”احمد […] أقراء المزيد من المصدر