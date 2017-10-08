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 السعودية‬⁩.. صورة المتورط في اطلاق النار على ⁧‫قصر السلام جدة‬⁩ 

Posted by on October 8, 2017 0 Comment

الداخلية السعودية‬⁩ تنشر صورة المتورط في اطلاق النار على رجال الحرس الملكي في ⁧‫قصر السلام جدة‬⁩ أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهعاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” في موسكوالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار […] أقراء المزيد من المصدر

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