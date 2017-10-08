بالصور: شاحنة تصدم جسر مشاة في الامارات

تسبب سائق شاحنة ثقيلة لم يلتزم بحد وارتفاع الحمولة المسموح بها، بصدم أسفل جسر مشاة بشارع الشيخ زايد بإمارة عجمان، مما أدى إلى سقوط الشاحنة وعرقلة حركة السير ووقوع أضرار بسيطة في الجسر، دون إصابات بشرية. وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبد الله الفلاسي، أن “سائق الشاحنة الثقيلة الآسيوي (27 […] أقراء المزيد من المصدر