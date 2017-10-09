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عاجل.. الجيش اللبناني: إنفجار لغم  باحد العسكريين واصابته بجروح

Posted by on October 9, 2017 0 Comment

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه، وأثناء قيام مجموعة من فوج الهندسة بنزع ألغام وأجسام مشبوهة في منطقة قرن السيد – جرود رأس بعلبك، انفجر لغماً أرضياً ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح غير خطرة، وقد تم نقله بطوافة تابعة للجيش لأحد المستشفيات للمعالجة. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ […] أقراء المزيد من المصدر

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