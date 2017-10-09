صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه، وأثناء قيام مجموعة من فوج الهندسة بنزع ألغام وأجسام مشبوهة في منطقة قرن السيد – جرود رأس بعلبك، انفجر لغماً أرضياً ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح غير خطرة، وقد تم نقله بطوافة تابعة للجيش لأحد المستشفيات للمعالجة. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل.. الجيش اللبناني: إنفجار لغم باحد العسكريين واصابته بجروح
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