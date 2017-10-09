عاجل.. الجيش اللبناني: إنفجار لغم  باحد العسكريين واصابته بجروح

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه، وأثناء قيام مجموعة من فوج الهندسة بنزع ألغام وأجسام مشبوهة في منطقة قرن السيد – جرود رأس بعلبك، انفجر لغماً أرضياً ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح غير خطرة، وقد تم نقله بطوافة تابعة للجيش لأحد المستشفيات للمعالجة. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ […] أقراء المزيد من المصدر