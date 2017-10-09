 فرض ضريبة ٢٥٠٠ ليرة على  الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبقة الدفع 

فرض ضريبة ٢٥٠٠ ليرة على فواتير خط الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبقة الدفع عبر طابع مالي أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع […] أقراء المزيد من المصدر
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