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 فرض ضريبة ٢٥٠٠ ليرة على  الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبقة الدفع 

Posted by on October 9, 2017 0 Comment

فرض ضريبة ٢٥٠٠ ليرة على فواتير خط الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبقة الدفع عبر طابع مالي أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع […] أقراء المزيد من المصدر

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