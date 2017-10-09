فيديو .. لحظة حادث دهس مروع لطفل بالعاصمة عمان

الوقائع الإخبارية : التالي فيديو يبين لحظة تعرض طفل لحادث دهس مروع في منطقة دوار صويلح بالعاصمة عمان مساء امس الاحد . وقال شهود عيان ان كوادر الدفاع المدني اسعفت الطفل الى المستشفى . و تم ضبط السائق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات […] أقراء المزيد من المصدر