فيديو .. لحظة حادث دهس مروع لطفل بالعاصمة عمان

الوقائع الإخبارية : التالي فيديو يبين لحظة تعرض طفل لحادث دهس مروع في منطقة دوار صويلح بالعاصمة عمان مساء امس الاحد . وقال شهود عيان ان كوادر الدفاع المدني اسعفت الطفل الى المستشفى . و تم ضبط السائق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات […] أقراء المزيد من المصدر
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