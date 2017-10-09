التحكم المروري: قطع السير القادم من سد البوشرية باتجاه الدكوانة وتحويله الى الطرقات الفرعية بسبب الاشغال وحركة المرور كثيفة في المحلة أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد […] أقراء المزيد من المصدر
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