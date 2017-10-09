لقاء سيدة الجبل تابع التحضير لحركة المبادرة الوطنية

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي وأصدر البيان التالي: “تداول المجتمعون مشاركة “اللقاء” في الأعمال التحضيرية لـ”حركة المبادرة الوطنية” وأهمية مشاركة “لقاء سيدة الجبل” في إعادة تكوين تيار وطني جامع يهدف إلى رفع الوصاية الايرانية عن لبنان”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن […] أقراء المزيد من المصدر