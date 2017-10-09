الـmtv: النقاش يدور الآن داخل المجلس حول رفع الرسوم على الكحول وسط معارضة الجميل وطلب خليل أن تكون فقط على المستوردة منها أخبار قد تهمكحبيش: علاقتي مع “التيار الوطني الحر” أفضل منها مع “القوات”دخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » نقاش في المجلس حول رفع الرسوم على الكحول وسط معارضة الجميل
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