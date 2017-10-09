آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة »  نقاش في المجلس حول رفع الرسوم على الكحول وسط معارضة الجميل 

 نقاش في المجلس حول رفع الرسوم على الكحول وسط معارضة الجميل 

Posted by on October 9, 2017 0 Comment

الـmtv: النقاش يدور الآن داخل المجلس حول رفع الرسوم على الكحول وسط معارضة الجميل وطلب خليل أن تكون فقط على المستوردة منها أخبار قد تهمكحبيش: علاقتي مع “التيار الوطني الحر” أفضل منها مع “القوات”دخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com