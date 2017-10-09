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‏عاجل: فوز الكويتي  ناصر الكريوين‬⁩  بمنصب أمين عام اتحاد المحامين العرب 

Posted by on October 9, 2017 0 Comment

‏ عاجل: الكويت‬⁩ تحصد منصب أمين عام اتحاد المحامين العرب بفوز ⁧‫رئيس جمعية المحامين‬⁩ ⁧‫ناصر الكريوين‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل: مقتل الكويتي صلاح أبوالبنات في برج حمود سرقة منزل في بلدة تحوم البترونيةوفاة محمد العبدالله الشاعر اللبناني عن عمر ناهز ال 70 عاماًتعرض منسق القوات ضومط الارناؤوط في علما زغرتا للطعن وزير الداخلية: منع وضع أي صحافي أو […] أقراء المزيد من المصدر

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