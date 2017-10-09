‏⁧‫عاجل‬.. إسرائيل ترفض السماح لوفد من ⁧‫حماس‬⁩ بمغادرة ⁧‫الضفة‬⁩ للمشاركة في حوارات القاهرة (حسن يوسف للأناضول) أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016وزارة العمل وزعت هدايا على الاطفال في مركز بيت الرجاء الكحالةنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلشاب اميركي يطلق النار على نفسه […] أقراء المزيد من المصدر