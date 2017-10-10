الحوت: لا فرصة للطعن بقانون الضرائب وعلى المجتمع المدني الضغط لاجراء الانتخابات في موعدها

أوضح النائب عن “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت، في حديث الى “إذاعة الفجر”، “أن أي ضريبة من حيث المبدأ تستهدف جميع المواطنين، ولكن بنسب متفاوتة”. ورأى “أن الهدف الرئيس من قانون الضرائب والرسوم الذي أقر لم يكن تمويل سلسلة الرتب والرواتب فقط، وإنما إيجاد توازن جزئي في العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة”. وأوضح أنه صوت […] أقراء المزيد من المصدر