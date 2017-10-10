بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، في آخر المستجدات، واصدر في ختام المناقشات بيانا، اتهم فيه “السلطة السياسية مجتمعة، بالتحايل على مصلحة لبنان واللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية، كما على قرار المجلس الدستوري ، وقد أعادت فرض الضرائب نفسها، بهدف تمويل حملاتها الانتخابية، بعدما تبين ان السلة الضرائبية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » الكتائب: السلطة أعادت فرض ضرائبها العشوائية وتحايلت على مصلحة لبنان واللبنانيين
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