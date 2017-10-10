بدنا نحاسب: للضغط من اجل قانون جديد للقضاء يضمن استقلاله ويمنع الضغوط السياسية في التعيينات

دعت حملة “بدنا نحاسب” القضاة الى “الضغط من اجل قانون جديد للتنظيم القضائي يضمن استقلال القضاء والقضاة ويمنع الضغوط السياسية في التعيينات وينهي المناقلات الانتقامية”. تحت شعار “بالقضاء بدنا نحاسب”، نفذت الحملة مع عدد من المحامين اعتصاما امام مدخل قصر العدل ل”منع المحسوبيات في التعيينات والمطالبة بتحرير القضاء من الفساد ولا سيما بعدما أتى مشروع […] أقراء المزيد من المصدر