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خطة بريطانيا السرية لحرب محتملة بين أمريكا وكوريا الشمالية

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

قالت صحيفة “ديلي ميل” إن القوات البريطانية تُعد “خطة سرية” للتعامل مع احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بين البلدين في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت الصحيفة البريطانية، اليوم، عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها أن “مسؤولين بريطانيين تم تكليفهم بإعداد خطط لردود أفعال بريطانية محتملة للتعامل مع الوضع في حال […] أقراء المزيد من المصدر

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