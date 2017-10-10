خطة بريطانيا السرية لحرب محتملة بين أمريكا وكوريا الشمالية

قالت صحيفة “ديلي ميل” إن القوات البريطانية تُعد “خطة سرية” للتعامل مع احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بين البلدين في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت الصحيفة البريطانية، اليوم، عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها أن “مسؤولين بريطانيين تم تكليفهم بإعداد خطط لردود أفعال بريطانية محتملة للتعامل مع الوضع في حال […] أقراء المزيد من المصدر