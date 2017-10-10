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عاجل: الدفاع الروسية ترجح أن يكون سبب سقوط الطائرة خلل تقني

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل طاقم طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-24 إثر تحطمها لدي إقلاعها في سوريا. وقالت الوزراة أنها ترجح أن يكون سبب سقوط الطائرة خلل تقني. وكانت ال سيدر نيوز اول من اشار الى حادث سقوط الطائرة الروسية. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر

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