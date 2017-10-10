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عاجل.. ترامب يستدعى جنرالات أمريكا لغرفة الطواريء

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اجتماعاً مع كبار جنرالات أمريكا بغرفة عمليات البيت الأبيض وسط التهديد المتصاعد من قبل كوريا الشمالية. ووفقاً لصحيفة “ديلى ستار” اليوم، أن ترامب استدعى مستشار الأمن القومى “هربرت مكماستر” بغرفة الطواريء بالبيت الأبيض، التى عادة ما تستقبل مستشارين عسكريين خلال أوقات الأزمة، وهى التى عقد الرئيس السابق باراك أوباما، اجتماعاته […] أقراء المزيد من المصدر

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