عاجل: في ظل تعتيم اسرائيلي.. هذا ما حصل في الجولان: مصادر عبرية: إصابة طبيب أمريكي برصاصة عن طريق الخطأ في الجولان المحتل. قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن طبيبا أمريكيا أصيب بنيران خاطئة في هضبة الجولان المحتل،وقال موقع “مفزاك لايف” إن الطبيب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته الطبية بالمستقرة. ومن جهتها […] أقراء المزيد من المصدر