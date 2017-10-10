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عاجل: في ظل تعتيم اسرائيلي.. هذا ما حصل في الجولان

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

عاجل: في ظل تعتيم اسرائيلي.. هذا ما حصل في الجولان: مصادر عبرية: إصابة طبيب أمريكي برصاصة عن طريق الخطأ في الجولان المحتل. وكانت قلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادثة خطيرة جدا وقعت جنوبي هضبة الجولان المحتل، وقال موقع “مفزاك لايف” إنه سينشر تفاصيل الحادثة الخطيرة بعد موافقة الرقابة الإسرائيلية على السماح بالنشر. حدث أمني خطير […] أقراء المزيد من المصدر

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