فرنسا تعتزم السماح للاجئين من الاردن بالدخول إليه

أعلنت فرنسا عزمها السماح لـ10 آلاف لاجئ بالدخول اليها بشكل مشروع خلال العامين المقبلين ، من عدة دول غير أوروبية من بينها الاردن. واوضح الإليزيه (قصر الحكم في فرنسا) ان هذا القرار بعد لقاء عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي. وبين الإليزيه ان فرنسا ستتعاون مع […] أقراء المزيد من المصدر