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فلسطينيات يتقدمن بدعوى ضد شركتي طيران إسرائيليتين

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته بيثان ماكرنان من نيويورك، تقول فيه إن ثلاث طالبات عربيات من منطقة الخط الأخضر تقدمن بدعوى قضائية ضد شركتي طيران إسرائيليتين. ويكشف التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، عن أن هذه الدعوى قدمت نظرا لتعرض الفتيات لتفتيش مهين وغير ضروري، حيث تزعم الطالبات أن شركتي طيران إسرائيليتين قامتا بالتدقيق العنصري والتفتيش الأمني […] أقراء المزيد من المصدر

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