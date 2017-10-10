فيسبوك تعلن إطلاق مشروعها للصحافة على مستوى العالم العربي.. تعرَّف على المبادرات الجديدة

نظمت فيسبوك اليوم في دبي، لقاء “يوم الأخبار” الذي جمع العديد من المؤسسات الإخبارية من حول العالم العربي، وذلك ضمن “مشروع فيسبوك للصحافة”. وتم تصميم هذا اللقاء خصيصاً من أجل الصحفيين ومدراء غرف الأخبار، والإداريين ومحرري صفحات التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة. وهدف “يوم الأخبار” إلى توطيد أواصر الشراكات بين تلك المؤسسات والأفراد وفيسبوك. ويستثمر […] أقراء المزيد من المصدر