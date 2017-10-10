كركي: صندوق الضمان علق المهل المنصوص عنها في نظام الإشتراكات وسيقوم بإلغاء زيادات التأخير

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة رقم 80 تاريخ 9/ 10/ 2017 بناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 755 تاريخ 5/ 10/ 2017، وذلك بعد أن توقفت مكاتب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصورة قسرية عن إستيفاء الإشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل ومن بحكمهم، خلال الفترة الممتدة من 25 […] أقراء المزيد من المصدر