آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » مقتل المخرج شادي الحصري في حادث سير

مقتل المخرج شادي الحصري في حادث سير

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

لقي المخرج شادي الحصري، مصرعه منذ قليل في حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي في مصر عند ٢٦ في اتجاه القاهرة. وانفجر إطار إحدي عجلات سيارته ما أدى إلى اصطدامها بسيارة قادمة من الخلف، ونُقلت جثته إلى مستشفى الشيخ زايد. لقى المخرج السينمائى شادى الحصرى مصرعه، اليوم الثلاثاء، نتيجة لاصطدام سيارته الملاكى بالجزء الخلفى لمقطورة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com