مقتل المخرج شادي الحصري في حادث سير

لقي المخرج شادي الحصري، مصرعه منذ قليل في حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي في مصر عند ٢٦ في اتجاه القاهرة. وانفجر إطار إحدي عجلات سيارته ما أدى إلى اصطدامها بسيارة قادمة من الخلف، ونُقلت جثته إلى مستشفى الشيخ زايد. لقى المخرج السينمائى شادى الحصرى مصرعه، اليوم الثلاثاء، نتيجة لاصطدام سيارته الملاكى بالجزء الخلفى لمقطورة […] أقراء المزيد من المصدر