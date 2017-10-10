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‏عاجل .. أردوغان: لن نعترف بالسفير الأمريكي ممثلا لبلاده لدينا‏‏ 

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

‏عاجل ‏ أردوغان: لن نعترف بالسفير الأمريكي ممثلا لبلاده لدينا ‏ ‏ : إذا كان السفير الأمريكي هو من قرر إيقاف… ⁦‪ أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرتنسيقية لقاء الاحزاب […] أقراء المزيد من المصدر

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